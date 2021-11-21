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الصحة تشرع في عقد لجان مقابلات الوظائف الإشرافية

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:28

غزة- الرأي

شرعت وزارة الصحة الفلسطينية وبالشراكة مع ديوان الموظفين العام اليوم الأحد، في عقد لجان مقابلات الوظائف الإشرافية لديها وذلك على مستوى مدراء الدوائر في عدد من الإدارات التابعة لها وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي التابع لوزارة الصحة.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة محمود حماد إن المقابلات التي يجري عقدها اليوم ستتم عبر 4 لجان، وستعمل على ترشيح نحو 12 مديراً للدوائر الصحية في التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية والفنية، لافتاً إلى أنها تتم بمشاركة كفاءات مهنية من وزارة الصحة إلى جانب مشاركة كوادر مهنية من ديوان الموظفين والوزارات الأخرى وذلك ضمن أعلى معايير النزاهة والكفاءة المهنية.

وبين حماد إلى أن الهدف من هذه المقابلات هو التطوير الإداري وتعزيز بيئة العمل في وزارة الصحة والتطوير الإداري في القطاع الصحي الحكومي.

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