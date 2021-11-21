سلطة المياه ومؤسسة نماء يبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم رئيس مجلس ادارة نادي نماء الرياضي د.منير البرش، للتوصل لاتفاقية تعاون بخصوص امكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في المناطق الشرقية من قطاع غزة.



جاء هذا الاجتماع الفني لمناقشة امكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال ضخ أحواض الترشيح بمياه الصرف الصحي ليتم اعادة استخراجها من خلال آبار المياه الاسترجاعية المنتشرة و استخدامها في وقت لاحق بالأراضي الزراعية .



وأكد د.يوسف ابراهيم أن نوعية هذه المشاريع تكمن في نجاحها، حيث أنها تساعد المزارعين في توفير المياه بشكل دائم ومستمر.



وأفاد مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا أن عملية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي من خلال آبار المياه الاسترجاعية يسهم بشكل كبير في حل مشكلة استنزاف الخزان الجوفي الساحلي في المناطق الحدودية.



فكرة اعتماد الآبار الاسترجاعية تعتبر فكرة نوعية تسهم في توسيع مساحة الأراضي الزراعية بالاضافة الى توفير فرص عمل لعدد أكبر من المزارعين وتعزيز صمودهم من خلال عملهم في مجال الزراعة.



وأبدى د.يوسف ابراهيم استعداده لبذل المزيد من الجهود بهدف نجاح المشروع بما يضمن تحقيق اهدافه التي أنشىء من أجلها وهو تطوير مصادر مياه جديدة تساهم في حل أزمة المياه في قطاع غزة.



وأكد رئيس مجلس ادارة نادي نماء نماء د.منير البرش أن تنظيم العمل في مجال قطاع المياه وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف و النتائج المرجوة.

