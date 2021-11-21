صحة البيئة تنفذ زيارات ميدانية لمراقبة صحة مياه شرب المواطنين

غزة-الرأي

نفذ فريق صحة البيئة بالإدارة العامة الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة عدة زيارات لمراقبة مياه الشرب، حيث قام المهندس عدنان أبو ندى رئيس قسم صحة خان يونس وطاقم التفتيش البيئي بزيارة لمراقبة مياه الشرب في مجمع ناصر الطبي، وذلك ضمن خطة دائرة صحة البيئة لأخذ عينات مياه شرب للفحص البكتيري من محطة التحلية والبئر للتأكد من جودة مياه الشرب وإجراء فحوصات ميدانية.

كما قام الفريق بالتعاون مع بلدية بني سهيلا بتنظيم جولة ميدانية لمراقبة المياه واخذ عينات للفحص البكتيري من الخزانات ومحطات التحلية ومتابعة وفحص كلورة مياه الشرب وإجراء فحوصات ميدانية للتأكد من وصول مياه نظيفة للمواطنين.

وفي ذات السياق، قام فريق قسم صحة البيئة بخانيونس بالكشف الصحي على مصنع أسمدة للمواد الزراعية في منطقة المحررات. يذكر ان دائرة صحة البيئة بالإدارة الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة تشرف على مراقبة مياه الشرب، وترخيص الحرف والصناعات، ومراقبة التلوث، ومكافحة الحشرات والقوارض، والصحة والسلامة المهنية، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي، وتمتد خدماتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة.