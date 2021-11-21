وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: 11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تحذر من خطورة تصنيف حماس "منظمة إرهابية" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد ورشة تدريبية حول حقيبة "العلوم والتكنولوجيا" الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح لإدارة كوارث الشتاء بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى منفذ عملية القدس الشهيد أبو شخيدم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يستقبل وفدًا من نقابة أطباء الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تغلق 69 نقطة غاز عشوائية ادارياً لمخالفتها القوانين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تشارك فعالية حوارية افتراضية للتعامل مع النفايات الصلبة بعدكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كامل الأغا تنظم فعاليات لتعزيز الانتماء للوطن (فلسطين التاريخية) وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الشكاوى في بلدية غزة تتلقى 248 اشارة منذ بداية المنخفض
أخبار » الأخبار الحكومية

صحة البيئة تنفذ زيارات ميدانية لمراقبة صحة مياه شرب المواطنين

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:32

11
11

غزة-الرأي

 نفذ فريق صحة البيئة بالإدارة العامة الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة عدة زيارات لمراقبة مياه الشرب، حيث قام المهندس عدنان أبو ندى رئيس قسم صحة خان يونس وطاقم التفتيش البيئي بزيارة لمراقبة مياه الشرب في مجمع ناصر الطبي، وذلك ضمن خطة دائرة صحة البيئة لأخذ عينات مياه شرب للفحص البكتيري من محطة التحلية والبئر للتأكد من جودة مياه الشرب وإجراء فحوصات ميدانية.

كما قام الفريق بالتعاون مع بلدية بني سهيلا بتنظيم جولة ميدانية لمراقبة المياه واخذ عينات للفحص البكتيري من الخزانات ومحطات التحلية ومتابعة وفحص كلورة مياه الشرب وإجراء فحوصات ميدانية للتأكد من وصول مياه نظيفة للمواطنين.

وفي ذات السياق، قام فريق قسم صحة البيئة بخانيونس بالكشف الصحي على مصنع أسمدة للمواد الزراعية في منطقة المحررات. يذكر ان دائرة صحة البيئة بالإدارة الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة تشرف على مراقبة مياه الشرب، وترخيص الحرف والصناعات، ومراقبة التلوث، ومكافحة الحشرات والقوارض، والصحة والسلامة المهنية، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي، وتمتد خدماتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج توزع الفرشات والحرامات الشتوية على 30 أسرة محتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟