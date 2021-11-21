الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تأهيل شارع السلام بدير البلح

غزة- الرأي

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تأهيل شارع السلام الممول من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية المرحلة الثالثة - الدورة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 379,200 يورو حيث تم استلامه من الشركة الفلسطينية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات بحضور ممثلي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مهندسي البلدية، مهندسي المكتب الاستشاري EMCC وممثلين عن الشركة المنفذة.

وبينت البلدية أنه تم استكمال كافة مراحل المشروع وفق الأعمال والبنود المنصوص عليها في وثائق العطاء حيث تم فرد طبقتي الاسفلت بالإضافة إلى طبقات التأسيس وبناء حجر الجبهة وصب الأحزمة الجانبية وتبليط الأرصفة فضلاً على استكمال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي وتمديد الوصلات المنزلية اللازمة وتطوير شبكة الإنارة.

يذكر أن المشروع يتضمن تطوير شارع السلام الواصل بين شارع الشهداء وشارع تونس, وتعبيد وتبليط شارع الفاخورة الواصل بين شارع السلام وشارع العزايزة, والشارع الموازي لشارع الفاخورة شمالاً , بالإضافة إلى الشارع المحاذي لبيارة أبو عيسى باتجاه الغرب حيث تم الانتهاء منها جميعها.