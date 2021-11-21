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الزراعة تبحث مع الغرفة التجارية سبل التعاون المشترك

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:52

غزة- الرأي

بحثت وزارة الزراعة الفلسطينية، سبل التعاون المشترك مع الغرفة التجارية في قطاع غزة، وذلك في لقاء جمع وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري وعدد من مدراء وزارته، والسيد هاني عطالله أمين سر الغرفة التجارية وعدد من أعضاءها.

واستعرض اليازوري أولويات وزارته وأهم التدخلات والمشاريع الملحة خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن الشق الزراعي يعتبر الأكثر التصاقاً بمجتمع المستهلكين، لما يتعلق بالغذاء اليومي وأسعار المنتجات الزراعية.

وثمن اليازوري حرص الغرفة التجارية على رعاية مصالح أصحاب الحرف التجارية والصناعية وكذلك الزراعية منها، معرباً عن استعداد وزارته لفتح آفاق التعاون والبدائل الآمنة للاستيراد والتصدير من دول الإقليم وما بعدها.

من جهته، استعرض وفد الغرفة التجارية العديد من الموضوعات الهامة التي تخص التجار والموردين للقطاع الزراعي، مبينين أن الغرفة التجارية لا يقل حرصها في الاهتمام بمجتمع المستهلكين عن حرصها في رعاية مصالح التجار والمستثمرين.

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