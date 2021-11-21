اجتماع تحضيري لتنظيم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة المشتركة لتنظيم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم في مقر مكتب الإعلام الحكومي وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة للتحضير للحملة، حيث ضمت اللجنة من الوزارة : أ. نهى أبو العلا مدير عام التأثير و الاتصال المكلف و أ. نهال حسن مسئولة التدريب.

ومن مكتب الإعلام الحكومي: أ. محمد حبيب مدير وحدة التنسيق مع الوزارات و أ. محمود الفرا مدير العلاقات العامة.

ومن وزارة التربية والتعليم العالي أ. خالد الجرجاوي ممثل دائرة الشؤون والخدمات الطلابية بوزارة التعليم.

من جانبها أكدت أبو العلا أن الوازرة ستطلق سلسلة من الفعاليات في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حسب الخطة الموضوعة للوزارة وأضافت أبو العلا أن الوازرة أطلقت الحملة تحت شعار "رغم القيد" وذلك دعماً لقضية الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، وأن الحملة سيشارك بها العديد من المؤسسات الحكومية.

بدوره أوضح حبيب أن الإعلام الحكومي سيسخر كافة إمكاناته الإعلامية ووسائله المتعددة في تغطية الحملة وإنجاحها وإيصال رسالتها الإعلامية، مشيراً أن دور الإعلام الحكومي بالتعاون مع وسائل الإعلام في قطاع غزة سيتناول الحملة وتغطيتها على نطاق واسع للوصول إلى الهدف المطلوب.

واتفقت اللجنة المشتركة والتي تضم: وزارة شؤون المرأة- وزارة الصحة- وزارة التربية والتعليم العالي- وزارة شؤون الأسرى والمحررين- مكتب الإعلام الحكومي على سلسلة فعاليات متنوعة خلال حملة ال 16 يوم المنوي القيام بها.