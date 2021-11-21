وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة عبرية: الاحتلال غيّر أسلوبه بعد حرب 2014 وكالة الرأي الفلسطينية الحساينة: عملية القدس صفعة للكيان ولكل المطبعين بالمنطقة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع تحضيري لتنظيم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث مع الغرفة التجارية سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش متطلبات خطة التنمية للأعوام 2022حتى 2024 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الفراولة بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية وكالة الرأي الفلسطينية استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة في ظروف صحية صعبة وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط واستدعاء شقيقه وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و175 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:36

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الإثنين.

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة والمتبقين من كشف المسافرين السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/39)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/7).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أنه سيتم إجراء فحص كورونا 

لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وهذه هي مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 11/22: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 11/23: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 11/24: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 11/25: فحص الحافلتين (9+10).

للاطلاع على كشف (2021/39)، اضغط هنا.

للاطلاع على كشف (2021/7)، اضغط هنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟