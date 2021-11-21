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الدفاع المدني يُنفذ 42 مهمة خلال المنخفض الأخير

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:42

الدفاع المدني يُنفذ 42 مهمة خلال المنخفض الجوي الأخير
الدفاع المدني يُنفذ 42 مهمة خلال المنخفض الجوي الأخير

غزة – الرأي:

نفذت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة 42 مهمة إنقاذ وإطفاء منذ دخول المنخفض الجوي مساء الخميس الماضي حتى صباح اليوم الأحد.

 وذكرت مديرية الدفاع المدني خلال تقرير إحصائي لعمل طواقهما خلال المنخفض؛ أن المهام شملت 12 مهمة إطفاء حرائق، ومهمتي تطاير ألواح معدنية من أسطح المنازل، ومهمتي تعامل مع أعمدة كهربائية، ومهمة لسقوط خزان مياه.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تعاملت مع أربع مهمات سحب سيارات، وثماني مهمات شفط مياه من منازل، بالإضافة إلى تنفيذ خمس مهمات انهيارات، وتشققات في المباني.

وأوضح التقرير أن طواقمه تعاملت مع ثلاث مهمات تنظيف مناهل صرف صحي، وإجراء خمس جولات تفقدية لتجمعات الأمطار منذ بداية المنخفض.

 وكانت مديرية الدفاع المدني أعلنت مساء الأحد من الأسبوع الماضي، عن اتخاذ جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي الذي وصل البلاد مساء الخميس، والذي استمر حتى صباح اليوم الأحد, لمتابعة الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وهي على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.

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