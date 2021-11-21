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النقل والمواصلات تنظم جولة على ضحايا حوادث الطرق بغزة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:29

جول النقل والمواصلات
جول النقل والمواصلات

غزة – الرأي:

نظمت وزارة النقل والمواصلات بغزة، جولة ميدانية لزيارة ضحايا حوادث السير بمستشفى الوفاء وذوي المتوفين من ضحايا الحوادث.

وبدوره قال متحدث باسم الوزارة، "خليل الزيان": "إن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الوزارة في اليوم العالمي للتذكير بضحايا حوادث السير"، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي لتأكيد على أن هؤلاء الضحايا لابد من متابعتهم من خلال تعزيز دمجهم بالمجتمع.

وتابع: "إن وجود إصابات متنوعة لأطفال ونساء وشباب وبعضهم أصيب بإصابات بالغة وكسور، يدق ناقوس الخطر بأنه لابد من وقف الحوادث المرورية ووقف هذا النزيف على الطرقات".

من جانبه قال مدير دائرة التدريب والإشراف المروري بشرطة المرور المقدم أشرف أبوعربية:"تأتي هذه الزيارة للإطمئنان على صحة مصابي حوادث السير وبالتعاون مع الأخوة في وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة"، مضيفًا "نهيب بإخواننا السائقين بالإلتزام بإجراءات السلامة المرورية التامة".

ممثل اتحاد مؤسسات السلامة المروروية د. أحمد جودة، قال: "بمناسبة اليوم العالمي للتذكير بضحايا حوادث السير بحيث نأخذ العبرة ونعطيها للناس ونحث السائقين والمارة على الالتزام بقوانين المرور وأن يلتزم كل جانب بالمسار الخاص به".

ودعا الجميع للالتزام بالتعليمات السليمة للمحافظة على السلوك العام والمحافظة على تطبيق قوانين المرور وضمان سلامة المارة.

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