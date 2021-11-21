وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنفذ 42 مهمة خلال المنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة عبرية: الاحتلال غيّر أسلوبه بعد حرب 2014 وكالة الرأي الفلسطينية الحساينة: عملية القدس صفعة للكيان ولكل المطبعين بالمنطقة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع تحضيري لتنظيم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث مع الغرفة التجارية سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش متطلبات خطة التنمية للأعوام 2022حتى 2024 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولة ميدانية على مزارعي الفراولة بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية وكالة الرأي الفلسطينية استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة في ظروف صحية صعبة
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي والحكم المحلي توقعان اتفاقية لادارة شاطئ غزة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:54

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

غزة – الرأي:

وقعت سلطة الاراضي ممثلة برئيسها المستشار د.عماد الباز ووزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير اتفاقية لادارة الشاطئ وذلك بحضور ومشاركة رؤساءالبلديات الشاطئية غزة وخانيونس ورفح و جباليا ودير البلح، وذلك في اطار الجهود المتواصلة لتنظيم شاطئ بحر قطاع غزة وترتيب الوضع القانوني لادارة الشاطئ.

  وأكدت الاتفاقية التي جرى توقعيها في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي على أن حرم شاطئ البحر هو ملك خاص للدولة والمرجع الوحيد بخصوصه هي سلطة الاراضي كما نصت الاتفاقية على ان مدة الاتفاق خمس سنوات من تاريخ ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/ ٢٠٢٧.

وأكدت الاتفاقية على ضرورة التزام البلديات المستفيدة بالمخطط الهيكلي والتفصيلي المعتمد من اللجنة المركزية للابنية وتنظيم المدن مع اهمية توفير الخدمات والتسهيلات واماكن الاسترحات لجمهور المصطافين وترك مسافة فارغة للاصطياف الحر.

وشدد الاتفاق على ضرورة التعاون في التعامل مع التعديات الواقعة على الشاطئ او الكورنيش وتسوية أوضاعها القانونية حسب الاصول ونص الاتفاق على حق سلطة الأرضي مراقبة الاماكن والدخول اليها للتأكد من عدم مخالفتها لشروط العقد.

ومن جهته شدد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه مبديا استعداد سلطة الأراضي للتعاون الكامل مع المستأجرين والمستثمرين والبلديات بما يساهم في انجاح موسم الصيف ويحقق النتائج المرجوة مشددا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها حسب نص الاتفاق .

وبدوره اكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير على ضرورة تكامل الجهود الحكومية وتعاون الوزارات في خدمة المجتمع مشيرا الى ان تطوير الشاطئ وترتيب الوضع القانوني للمستأجرين يساهم بشكل اساسي في تنظيم موسم الصيف وتقديم خدمات افضل للمصطاقين ودعم قطاع البلديات.

وعلى هامش اللقاء ناقش رؤساء البلديات عددا من القضايا المشتركة والمتعلقة بالاحتياجات من الأراضي مثل احتياج اراضي لاقامة مدارس وأوضح رئيس سلطة الأراضي اهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث لتحديدالاحتياجات وموافاة سلطة الأراضي بها.

كما طالب د. الباز رؤساء البلديات باعداد دراسات شاملة عن احتياجاتهم من الأراضي لاقامة مشاريع خدماتية ترتقي بالقطاع وتزويد سلطة الأراضي بها لدراستها مع جهات الاختصاص.

وفي ختام اللقاء تم توقيع الاتفاق بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومع رؤساء البلديات كل على حدة

توقيع الاتفاقية سلطة الاراضي والحكم المحلي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟