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بالتعاون مع مركز ايوان للتراث الثقافي

بلدية عبسان الكبيرة تبدأ مشروع ترميم أرضية فسيفساء عبسان

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:19

بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مع مركز ايوان للتراث الثقافي تبدأ مشروع الترميم الطارئ لأرضية فسيفساء عبسان
بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مع مركز ايوان للتراث الثقافي تبدأ مشروع الترميم الطارئ لأرضية فسيفساء عبسان

غزة – الرأي:

بدأت بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مع مركز ايوان للتراث الثقافي بالجامعة الإسلامية والشراكة مع وزارة السياحة والآثار وبتمويل صندوق الامير كلاوس لحماية التراث الثقافي في مناطق الخطر مشروع الترميم الطارئ لأرضية فسيفساء عبسان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية الموقع الاثري ووقف الضرر الواقع عليه نتيجة الهجر والاغلاق، وصيانة أرضية فسيفساء عبسان بالإضافة إلى ترويج الموقع والتعريف به في المجتمع المحلي من خلال إعادة افتتحها للزوار من كافة انحاء قطاع غزة.

وتشمل مراحل المشروع تنظيف محيط الأرضية الفسيفساء وازالة الاتربة والاوساخ ثم اعادة بناء السور الطيني المحيط بالأرضية ثم صيانة وترميم قطع الفسيفساء حسب المناهج والاصول العلمية الدولية المعمول بها عالميا.

وفي إطار البدء في العمل استقبلت البلدية فريق مركز ايوان ممثلا بـ د. احمد الأسطل، د. ايمن حسونة، م. محمود البلعاوي واطلعوا على سير العمل بالمشروع.

ويذكر أن الفريق القائم على المشروع يضم عدد من المختصين وأصحاب الخبرة في اعمال ترميم المناطق الاثارية وصيانة الفسيفساء.
 

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