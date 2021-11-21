بلدية غزة تناقش مع لجان الأحياء مشاريع الخطة التنموية لعام 2022

غزة – الرأي:

ناقشت بلدية غزة مع لجان الأحياء مشاريع الخطة التنموية 2019 – 2022 التي تم تنفيذها، والمشاريع المتبقية التي لم تنفذ بعد وتعتزم البلدية تنفيذها خلال العام 2022، ضمن جهود تعزيز مشاركة المجتمع في عملية صناعة القرار واختيار المشاريع التي تخدم مناطقهم وأحياءهم.



جاء ذلك خلال لقاء عقد في المكتبة العامة التابعة للبلدية، حضره عضوا المجلس البلدي مصطفى قزعاط، وم. هاشم سكيك، ومدير وحدة التخطيط والاستثمار م. ماهر سالم، ومدير مركز الديمقراطية وحل النزعات م. إياد أبو حجير، ورؤساء لجان الأحياء وممثلين عنهم.



وبحث المشاركون خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين لجان الأحياء والبلدية، وأهم المشاريع التي تم تنفيذها ضمن الخطة التنموية، وأهم احتياجات الأحياء من المشاريع، والجهود التي تبذلها البلدية لتوفير المشاريع من المؤسسات المانحة.



وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين البلدية ولجان الأحياء في عملية اختيار المشاريع، وحل المشاكل التي تعاني منها الأحياء، وضرورة مشاركة المواطنين ورضاهم عن المشاريع المنفذة.

بدوره؛ أكد مصطفى قزعاط عضو المجلس البلدي أن بلدية غزة تحرص على مشاركة المجتمع المحلي والاستماع لآراء المواطنين وممثليهم فيما يخص أحياءهم في مجال المشاريع والخدمات التي تقدمها البلدية.



وأضاف أن التعاون مع لجان الأحياء يحقق الرؤية المشتركة للبلدية والمواطنين في اختيار المشاريع التي تحتاجها الأحياء وتساهم في تطوير البنية التحتية وإيجاد حلول لمشاكل يعاني من أهالي المدينة.



معايير لاختيار المشاريع



من جهته؛ قال م. هاشم سكيك إن البلدية اعتمدت جملة من المعايير الخاصة بطرق اختيار المناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها، تتعلق بأهمية المشروع للمنطقة، ووجود مرافق ومؤسسات خدماتية، والكثافة السكانية، ومعايير أخرى.



بدوره؛ استعرض م. ماهر سالم المشاريع التي تم تنفيذها ضمن الخطة التنموية للأعوام 2019- 2022 ومنها مشاريع البنية التحتية، والتنمية المجتمعية والاقتصادية، ومشاريع الحكم الرشيد، مبيناً أن البلدية تمكنت من تنفيذ نحو 59 % من نسبة المشاريع التي تم إقرارها في الخطة التنموية للأعوام المذكورة، وسيتم تنفيذ ما تبقى من الخطة خلال العام 2022 .



وبين أن البلدية نفذت بعض المشاريع استجابةً لحالات الطوارئ التي مرت على المدينة خلال العدوان الإسرائيلي والمنخفضات الجوية ضمن جهود الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين.



وشدد المشاركون على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدية ولجان الأحياء بما يحقق الرؤية المشتركة في خدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع الأكثر أهمية للأحياء وفقاً للإمكانيات المتاحة، وتعزيز المشاركة في اختيار المشاريع وتوزيعها بين أحياء ومناطق المدينة بشكل عادل.



ودعا أعضاء المجلس البلدي المشاركين في اللقاء لإعداد قوائم بأهم احتياجات مناطقهم من المشاريع وترتيبها وفقاً للأولويات لبحث أهميتها وإمكانية تنفيذها ضمن خطة العام القادم .

واتفق المشاركون على عقد لقاءات أخرى خلال شهر ديسمبر القادم وبداية العام 2022 لتحديد أهم المشاريع التي تحتاجها الأحياء وتضمنيها ضمن الخطة لتنفيذها ضمن مشاريع العام 2022

