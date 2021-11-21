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بلدية القرارة تُنفذ ورشة عمل مجتمعية حول الحوسبة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:43

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غزة – الرأي:

نظمت بلدية القرارة وبالتعاون مع مؤسسة أدوار للتغيير المجتمعي ورشة عمل مجتمعية حول حوسبة العمل البلدي والنظام الذكي.

وتأتي الورشة ضمن مشروع الحوكمة الإلكترونية في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.

وحضر الورشة التي انعقدت بقاعة الإجتماعات في نادي القرارة الرياضي(البلدي) عدد من المواطنين والمهتمين من المجتمع المحلي.

وتهدف الورشة إلى تعريف المجتمع المحلي بأهمية الحوسبة والتكنولوجيا الحديثة في الحصول على الخدمات وتطوير الأعمال، وتطرقت الورشة كذلك إلى أهمية المبادرات المجتمعية ومردودها الايجابي على المجتمع والمدينة.
 

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