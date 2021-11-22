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الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:17

الضفة المحتلة- الرأي

شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات.

ففي محافظة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال أكثر من منطقة، فقد داهمت المدينة واعتقلت كل من: بهاء أبو ستة، ويزن جعار،تيسير جابر- مخيم نور شمس، 

 كما اقتحمت بلدة صيدا واعتقلت عماد عودة، فيم اعتقلت معاذ فتحي خصيب من بلدة قفين.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة القدس 3 شبان من عائلة غيث هم وليد عادل غيث، وربيع نضال غيث، وحمزة نضال غيث.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله إسلام البيتاوي، وفي طوباس اعتقلت المواطن راد صبح- وادي الفارعة جنوب المدينة.

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