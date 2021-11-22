5 طرق لاستكشاف الأخطاء فى تيك توك وإصلاحها

تعد منصة تيك توك TikTok واحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شيوعًا اليوم، ولكن مثل أي منصة أو تطبيق، يمكن أن تتعطل في بعض الأحيان، وإليك كيفية تشغيل تيك توك عندما تواجه مجموعة من المشكلات المحتملة، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

تأكد من أن لديك اتصال بالإنترنت

على الرغم من أن هذا قد يبدو واضحًا، إلا أن تيك توك لن يعمل بدون اتصال بالإنترنت، لذلك تأكد من أن جهازك متصل باستخدام إما واى فاى أو البيانات الخلوية، وإذا كنت تستخدم البيانات الخلوية، فتأكد من أن تيك توك لديه إذن لاستخدام البيانات أيضًا.

هل يتوفر تحديث للتطبيق؟

في بعض الأحيان، كل ما يحتاجه TikTok هو تحديث، فربما واجه شخص آخر أي مشكلة تواجهها سابقًا وربما أصدر المطور تحديثًا يعمل على تصحيح المشكلة بالفعل.

إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، فانتقل إلى متجر Play، وابحث عن TikTok، وشاهد ما إذا كان هناك تحديث متاح، أما بالنسبة لجهاز iOS، توجه إلى App Store، واضغط على أيقونة ملفك الشخصي، وانتقل لأسفل لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث.

حاول إعادة تشغيل التطبيق

قد يتم حل الكثير من المشكلات التقنية حقًا عن طريق إيقاف تشغيلها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، أولاً، أغلق TikTok على هاتفك وأعد فتحه.

تحقق مما إذا كان TikTok معطلاً

على الرغم من أن TikTok نادرًا ما يواجه أي مشكلات وهو تطبيق موثوق بشكل عام، إلا أن الخدمات تواجه أحيانًا بعض المشكلات، يمكنك التحقق مما إذا كان TikTok معطلاً باستخدام DownDetector أو البحث عن "هل تيك توك معطل؟" في بحث جوجل.

جرب TikTok على جهاز آخر

في هذه المرحلة، قد يكون الوقت قد حان لسؤال صديق عما إذا كان TikTok يعمل لديه، وبدلاً من ذلك، يمكنك محاولة الانتقال إلى TikTok في متصفح الويب ويفضل على جهاز آخر ومعرفة ما إذا كان يتم تحميله ويعمل بشكل صحيح، وكذلك يمكنك تجربة متصفح ويب آخر، مثل Firefox أو Chrome.