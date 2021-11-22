وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح والأهليّ يقتربان من الفوز على شباب خان يونس والصداقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع وكالة الرأي الفلسطينية غزة الرياضيّ والوفاق يعلنان تشكيلة الجهازين الفنيين وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام يختتم مشاركته بالبطولة الاسيوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال متخوف من تفجر الأوضاع بعد عملية باب السلسلة وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار ألياف تثبت في الثياب وتتواصل رقميًا مع الأجهزة الإلكترونية
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:51

غزة - الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الاثنين وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:

لقطة الشاشة 2021-11-22 084849 thumb (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟