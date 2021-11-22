وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:51
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الاثنين وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية
09:54النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021
08:14جثامين الشهداء المحتجزة .. بيوت عزاء مؤجلة
09:50حماس و"الشعبية" تعقدان اجتماعًا مهمًا في غزة
09:28المرور: 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
08:34توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح
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