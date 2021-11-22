أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

09:50حماس و"الشعبية" تعقدان اجتماعًا مهمًا في غزة

09:54النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021

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