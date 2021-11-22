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ابتكار ألياف تثبت في الثياب وتتواصل رقميًا مع الأجهزة الإلكترونية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:54

ابتكار نوعية من الألياف تثبت في الثياب وتتواصل رقميًا مع الأجهزة الإلكترونية
ابتكار نوعية من الألياف تثبت في الثياب وتتواصل رقميًا مع الأجهزة الإلكترونية

 تخيل لو أن محرك سيارتك يبدأ في العمل بمجرد أن تقترب منها، أو أنك ترتدي سترة داخل مستشفى تقيس وظائفك الحيوية بشكل مستمر. تلك كانت مجرد أفكار خيالية وأصبحت واقعية بفضل تقنية جديدة يطلق عليها اسم “الشبكة المحيطة بالجسم” وتعتمد على نوعية من الألياف الصناعية التي ابتكرها فريق من المهندسين بجامعة كاليفورنيا إيرفين الأمريكية.

وفي دراسة أوردتها الدورية العلمية “نيتشر إلكترونيكس”، أوضح فريق الدراسة بكلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا أن الألياف الجديدة مرنة ويمكن تثبيتها داخل نسيج الملابس، بحيث تصنع شبكة لاسلكية دون الحاجة إلى بطاريات من أجل التواصل بشكل رقمي مع الأجهزة الإلكترونية القريبة.


ونقل الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث بيتر تسانج المتخصص في مجال الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر قوله: “على غرار ما يحدث عندما تضع هاتفك المحمول على جهاز القارئ الإلكتروني لدفع قيمة مشترياتك، فإن تقنية الألياف الجديدة تعمل بنفس الفكرة ولكننا نجحنا في تمديد مدى الشبكة بشكل ملموس”.

وأوضح: “يمكنك أن تحتفظ بهاتفك داخل جيبك وتقوم بتمرير السترة بجوار قطعة ثياب أخرى أو جهاز قارئ إلكتروني، وفي هذه الحالة سوف يتم تبادل البيانات بين القطعتين”.

ويؤكد أمير حسين حاجي أغاجاني رئيس فريق الدراسة أن الابتكار الجديد يسمح لمن يرتدي الثياب المجهزة بالألياف الجديدة بالتواصل رقميا مع الأجهزة الإلكترونية القريبة، والقيام بعمليات دفع بلمسة واحدة أو تحريك أكمام السترة على سبيل المثال.


وأضاف أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الألياف رخيصة التكلفة وسهلة في التصنيع ويمكن تشكيلها بكل يسر، وبالتالي يمكن إنتاجها بأشكال وأطوال مختلفة، كما يمكن تثبيتها داخل الثياب التقليدية للمستخدم دون الحاجة إلى شراء ملابس خاصة لهذا الغرض.

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