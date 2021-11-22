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الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام يختتم مشاركته بالبطولة الاسيوية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:56

أبطال منتخب فلسطين لكمال الأجسام
أبطال منتخب فلسطين لكمال الأجسام

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام واللياقة البدنية مشاركته في البطولة الاسيوية مساء الجمعة ، والتي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت ، وبمشاركة العديد من الأبطال من الدول العربية والاسيوية.
وقد شارك في البطولة ٢٢٥ لاعبا في كافة الفئات والأعمار، وتنافسوا على مدار أيام البطولة الثلاثة ،واستطاع خلالها ابطال فلسطين تحقيق مراكز مشرفة ومتقدمة.


وترأس الوفد الدكتور طارق أبو الجديان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكمال الاجسام واللياقة البدنية، كما شارك في تحكيم البطولة طاقم متخصص من الحكام الدوليين الفلسطينيين شمل كلاً من : الدكتور د. سامي محمود، ومحمود عمار، وعلاء سمارة ،وبرفقة 7 أبطال من ممثلي منتخب فلسطين، إضافة الى مدرب المنتخب رامي الزين .


ووجه رئيس الاتحاد طارق أبو الجديان الشكر والتقدير للشبكة الدولية للمساعدات، وذلك على دعمها للاعبي منتخبنا الوطني. وكذلك شركة” FA”، والتي وفرت تذاكر السفر للاعبي المنتخب، وكذلك وجه الشكر للاتحاد اللبناني الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وللجنة الأولمبية الفلسطينية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ؛لتسهيل مهمة السفر الى لبنان الشقيق.
وقد جاءت نتائج منتخب فلسطين لكمال الاجسام .حيث جاءت مشاركتهم على النحو الاتي:


البطل محمد مقداد
المركز الثاني : ماسترز كلاسيك بودي بيلدنج.
المركز السادس : كمال اجسام ماسترز تحت ٨٠ كجم.
البطل أيمن مسلم .
المركز الرابع : ناشئين فيزيك
المركز الثالث: رجال فيزيك.
البطل سهيل الأسعد
المركز الثالث : ماستر كلاسيك بودي بيلدنج.
المركز الثالث : ماستر كلاسيك فيزيك .
المركز السابع :ماستر بودي بيلدنج تحت ٨٠ كجم.
البطل مؤمن عقل
المركز الثالث: كلاسيك بودي بيلدنج ١٧٥ سم.
المركز السابع : كمال اجسام ٨٠ كجم.
البطل باسم العابد
المركز الرابع : فيزيك ١٨٢.
البطل عمار ابو كرش
المركز السادس : ماسترز كلاسيك.
البطل علي منصور
المركز الخامس : كلاسيك بودي بيلدنج ١٨٠

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