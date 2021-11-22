وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل اجتماع حماس و"الشعبية" في غزة أمس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح والأهليّ يقتربان من الفوز على شباب خان يونس والصداقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع
أخبار » الرياضة و الملاعب

غزة الرياضيّ والوفاق يعلنان تشكيلة الجهازين الفنيين

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:57

غزة الرياضيّ والوفاق يعلنان تشكيلة الجهازين الفنيين
غزة الرياضيّ والوفاق يعلنان تشكيلة الجهازين الفنيين

أعلن نادي غزة الرياضيّ، عن تشكيلة الجهاز الفنيّ والإداريّ لفريقه الكرويّ، كالتالي: هاني المصدر مديراً فنياً، وعمار أبو سليسل مدرباً عاماً، وإياد دويمة مدرباً لحراس المرمى، محمد مهنا المدير الاداري، ورامي الجوجو معالجاً طبياً، وجهاد ابو قينص مسؤول العهدة. وقد شرع الفريق في استعداداته لبطولة الدوري العام عقب صعوده الموسم الماضي من الدرجة الأولى تحضيراً للموسم الجديد، بحضور اللاعبين كافة.


كما أعلن نادي الوفاق الرياضيّ عن تركيبة جهازه الذي يضم علاء علوان المدير الفنيّ ومحمد اشتيوي مدربا عاما، وحمادة الحية مدرب الحراس، وفهد الحويطي إداري الفريق، والمعالج علي أبو الكأس، ومحمد السويركي مسؤول العهدة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟