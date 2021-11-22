غزة الرياضيّ والوفاق يعلنان تشكيلة الجهازين الفنيين

أعلن نادي غزة الرياضيّ، عن تشكيلة الجهاز الفنيّ والإداريّ لفريقه الكرويّ، كالتالي: هاني المصدر مديراً فنياً، وعمار أبو سليسل مدرباً عاماً، وإياد دويمة مدرباً لحراس المرمى، محمد مهنا المدير الاداري، ورامي الجوجو معالجاً طبياً، وجهاد ابو قينص مسؤول العهدة. وقد شرع الفريق في استعداداته لبطولة الدوري العام عقب صعوده الموسم الماضي من الدرجة الأولى تحضيراً للموسم الجديد، بحضور اللاعبين كافة.



كما أعلن نادي الوفاق الرياضيّ عن تركيبة جهازه الذي يضم علاء علوان المدير الفنيّ ومحمد اشتيوي مدربا عاما، وحمادة الحية مدرب الحراس، وفهد الحويطي إداري الفريق، والمعالج علي أبو الكأس، ومحمد السويركي مسؤول العهدة .