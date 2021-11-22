شباب رفح والأهليّ يقتربان من الفوز على شباب خان يونس والصداقة

اقترب نادي شباب رفح بطل الدوريّ الممتاز للموسم الأخير من المباراة النهائيّة لمسابقة النخبة لأندية الدرجة الممتازة- بطولة الرئيس الراحل ياسر عرفات الكرويّة، بفوزه الثاني على شباب خان يونس، بنتيجة 2-صفر على ملعب خان يونس البلديّ في افتتاح مباريات نصف النهائيّ للبطولة، بحضور جماهيري غفير.



سيطر رفح على مجريات اللقاء وقاد مهاجموه كرات خطرة صوب منطقة منافسه، فيما اعتمد خان يونس على الارتداد الهجومي لقطع الطريق أمام لاعبي رفح المندفعين، وتمكن بعد سلسلة من الهجمات من تسجيل هدف التقدم عبر عبد الرحمن الحميدي في الدقيقة 43 من كرة صاروخية سكنت الشباك.



وفي الشوط الثاني، نجح الفريق في تعزيز تقدمه عبر محمد السدودي في الدقيقة 48 من كرة عرضية داخل المنطقة وضعها تتهادى في الشباك، ورد خان يونس بهجمات في محاولة لتقليص الفارق بدون جدوى. وسيلتقي الفريقان عصر الأربعاء المقبل في لقاء الإياب على ملعب رفح البلديّ.



الأهلي الفلسطينيّ- الصداقة

وبدوره، اقترب الأهليّ الفلسطينيّ من المباراة النهائيّة بفوزه الثمين على الصداقة، بنتيجة 2-1 على ملعب اليرموك البلديّ. جاءت المباراة قوية ومليئة بالإثارة، تبادل الفريقان الهجمات، وبدأ الصداقة بالتقدم من كرة خليل مطر مرت بجوار القائم، ورد الأهلي عن طريق سعيد المصري من عرضية أحمد أبو العطا مرت بعيداً، ليفتتح الأهلي التسجيل عبر نجمه أحمد أبو العطا في الدقيقة 45، من ركلة حرة اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك، على يسار حارس الصداقة فادي جابر.



وفي الشوط الثاني، حاول الصداقة التعديل، وأجرى المدرب تغييرات هجومية، وسدد مطر كرة مرت بجوار القائم، وحاول الفريق مراراً دون جدوى، ليسجل الأهليّ الهدف الثاني عبر البديل أحمد عابد في الدقيقة 90، واندفع الصداقة بقوة لتدارك الأمور، وتمكن من تقليص الفارق عبر البديل علي أبو سخيلة في الدقيقة 90+6 من تمريرة يوسف سالم. وقبل نهاية المباراة أبعد الحكم مهاجم الصداقة صائب أبو حشيش بالبطاقة الحمراء.

وسيلتقي الفريقان عصر الأربعاء المقبل على ملعب فلسطين الدوليّ في مواجهة الإياب.