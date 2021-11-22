تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة بتدريب عدد من معلميها، استعداداً للمشاركة في الدراسة الخاصة بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة الدراسات الدوليةPisa 2022.

وتفقد مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي محمد أبو ندى، ورئيس قسم التدريب أكرم الدباس، سير عملية التدريب التي يشرف عليها ثلة من المشرفين التربويين.

وأوضح شهاب أن عملية التدريب تستهدف (256) من معلمي مباحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم الخاصة بالصف العاشر الأساسي، وذلك في إطار استعدادات المديرية للمشاركة في المسابقة الدولية Pisa 2022 المرتقبة نهاية العام الدراسي الجاري.

وأشار إلى أن هذه المسابقة التي تشارك فيها فلسطين لأول مرة ويشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لقياس قدرات طلبة المعرفية في مهارات فهم المقروء والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي.

وبيّن أن الهدف من المشاركة في هذه الدراسة الحصول على معلومات وبيانات حول واقع أداء الطلبة وكيفية وضع خطط لتطوير النظام التعليمي الفلسطيني في ضوء نتائجها.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي طبقت في وقت سابق من العام الحالي دراسة "PISA" على عينة تجريبية، على أن تقوم بتطبيقها على عينة مسحية ممثلة لمجتمع الدراسة في شهري نيسان وأيار للعام المقبل 2022.