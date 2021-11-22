وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل اجتماع حماس و"الشعبية" في غزة أمس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح والأهليّ يقتربان من الفوز على شباب خان يونس والصداقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:03

تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية
تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة بتدريب عدد من معلميها، استعداداً للمشاركة في الدراسة الخاصة بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة الدراسات الدوليةPisa 2022.

وتفقد مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي محمد أبو ندى، ورئيس قسم التدريب أكرم الدباس، سير عملية التدريب التي يشرف عليها ثلة من المشرفين التربويين. 

وأوضح شهاب أن عملية التدريب تستهدف (256) من معلمي مباحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم الخاصة بالصف العاشر الأساسي، وذلك في إطار استعدادات المديرية للمشاركة في المسابقة الدولية Pisa 2022 المرتقبة نهاية العام الدراسي الجاري.

وأشار إلى أن هذه المسابقة التي تشارك فيها فلسطين لأول مرة ويشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لقياس قدرات طلبة المعرفية في مهارات فهم المقروء والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي.

وبيّن أن الهدف من المشاركة في هذه الدراسة الحصول على معلومات وبيانات حول واقع أداء الطلبة وكيفية وضع خطط لتطوير النظام التعليمي الفلسطيني في ضوء نتائجها.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي طبقت في وقت سابق من العام الحالي دراسة "PISA" على عينة تجريبية، على أن تقوم بتطبيقها على عينة مسحية ممثلة لمجتمع الدراسة في شهري نيسان وأيار للعام المقبل 2022.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟