تعليم الوسطى يختتم بطولة "سيف القدس" لكرة القدم للمرحلتين العاشر والثانوي

الوسطى- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بطولة كرة القدم للمرحلتين العاشر والثانوي، تحت عنوان "سيف القدس" والتي جرت على مدار أربعة أيام برعاية الكتلة الإسلامية.

جاء ذلك بحضور هشام الحاج مدير التربية والتعليم بالوسطى، و محمد حمدان ومدير الدائرة الفنية، و عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية بالوزارة، و بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي بالوزارة، وعبد الجليل غراب رئيس قسم الأنشطة، و أحمد أبو شاويش مشرف التربية الرياضية، و محمود الطلاع مشرف النشاط الكشفي، ومشاركة معلمي التربية الرياضية وطلاب المدارس المشاركة في البطولة، على أرض الملعب البلدي المعشب بالنصيرات.



وتميزت البطولة التي شارك بها أحد عشر فريقاً بالمنافسة القوية بين فرق المدارس المشاركة مما أبرز مهارات وقدرات اللاعبين، حيث أعجب الحضور بروح التنافس الشريف بين المشاركين في المباريات النهائية.



وبعد منافسات قوية تمكنت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين من الفوز بلقبي البطولة لمرحلتي العاشر والثانوي، ففي لقاء النهائي لمرحلة العاشر جاءت مدرسة خالد بن الوليد في المركز الأول ومدرسة العز بن عبد السلام في المركز الثاني، وفي نهائي المرحلة الثانوية فاز فريق مدرسة خالد بالمركز الأول وفريق مدرسة فتحي البلعاوي بالمركز الثاني بعد مباراة شهدت حماساً و إثارةً كبيرة.



وفي ختام البطولة هنأ مدير التربية والتعليم الفرق الفائزة وتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح، و تم تتويج مدرسة خالد بكأسي البطولة، كما تم توزيع الميداليات والجوائز على الفرق المشاركة، وتكريم لجنة التنظيم والتحكيم.