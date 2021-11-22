وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يشرع بتدريب عدد من معلميه لدراسة "Pisa" الدولية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2120) الاثنين22 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل اجتماع حماس و"الشعبية" في غزة أمس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم قسم "7" بسجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية واشنطن تحذر رعاياها من دخول البلدة القديمة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح والأهليّ يقتربان من الفوز على شباب خان يونس والصداقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم و"أحباء غزة" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى يختتم بطولة "سيف القدس" لكرة القدم للمرحلتين العاشر والثانوي

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:07

تعليم الوسطى يختتم بطولة "سيف القدس" لكرة القدم للمرحلتين العاشر والثانوي
تعليم الوسطى يختتم بطولة

الوسطى- الرأي

 اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بطولة كرة القدم للمرحلتين العاشر والثانوي، تحت عنوان "سيف القدس" والتي جرت على مدار أربعة أيام برعاية الكتلة الإسلامية.

جاء ذلك بحضور هشام الحاج مدير التربية والتعليم بالوسطى، و محمد حمدان ومدير الدائرة الفنية، و عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية بالوزارة، و بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي بالوزارة، وعبد الجليل غراب رئيس قسم الأنشطة، و أحمد أبو شاويش مشرف التربية الرياضية، و محمود الطلاع مشرف النشاط الكشفي، ومشاركة معلمي التربية الرياضية وطلاب المدارس المشاركة في البطولة، على أرض الملعب البلدي المعشب بالنصيرات.


  وتميزت البطولة التي شارك بها أحد عشر فريقاً بالمنافسة القوية بين فرق المدارس المشاركة مما أبرز مهارات وقدرات اللاعبين، حيث أعجب الحضور بروح التنافس الشريف بين المشاركين في المباريات النهائية.


  وبعد منافسات قوية تمكنت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين من الفوز بلقبي البطولة لمرحلتي العاشر والثانوي، ففي لقاء النهائي لمرحلة العاشر جاءت مدرسة خالد بن الوليد في المركز الأول ومدرسة العز بن عبد السلام في المركز الثاني، وفي نهائي المرحلة الثانوية فاز فريق مدرسة خالد بالمركز الأول وفريق مدرسة فتحي البلعاوي بالمركز الثاني بعد مباراة شهدت حماساً و إثارةً كبيرة.


  وفي ختام البطولة هنأ مدير التربية والتعليم الفرق الفائزة وتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح، و تم تتويج مدرسة خالد بكأسي البطولة، كما تم توزيع الميداليات والجوائز على الفرق المشاركة، وتكريم لجنة التنظيم والتحكيم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟