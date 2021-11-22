"هنية" : يدعو لانتخاب برلمان شبابي وتوفير دعم مالي

غزة- الرأي

دعا عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لانتخاب برلمان شبابي يمثل الشباب في فلسطين والشتات، ويوفر الخطاب الموحد عن حاجات وهموم الشباب أمام الحكومة والمجتمع ووضع الدول العربية والدول المانحة أمام مسؤولياتها.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء الأطر والهيئات الشبابية، في قاعة مطعم بالميرا بغزة.

وكانت عدة مداخلات قدمها القيادات الوطنية كل من : خالد البطش منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وعبر الهاتف حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس، وجميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وصالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.

وحيا هنية في مداخلته الأطر والهيئات الشبابية والمتحدثين والحضور وقال :"المطلوب الٱن هو الدور الحقيقي للشباب أمام تجربة الرياضة وما تحقق من إنجاز وتوافق وتشكيل أجسام موحدة كان لها الأثر في تطور الرياضة".

وأضاف:"نطلب جهدا أكبر من كل الفصائل والقوى الوطنية للعمل بشكل فاعل وأدعو لانتخاب برلمان شباب فلسطين يمثل كل الشباب في الوطن من خلال هيئة عامة تطالب بالحقوق الاجتماعية والوطنية، وتعزيز صمود الشباب الذين يقدمون التضحيات ويتحملون الجزء الأكبر من تبعات الحصار والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي".

وقدم طرحا إضافيا لتعزيز صمود الشباب من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب يضم في عضويته القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك والشركات والقوى الوطنية والإسلامية، ووضع الدول العربية والاتحاد الاوروبي وكافة الدول المانحة في صورة أهداف الصندوق وأهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشباب، وتوفير الدعم المالي للصندوق لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للشباب ومنها الزواج والإسكان والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقال إن هذا الصندوق سيمثل حلا مرحليا يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه المجتمع وخاصة قطاع الشباب.