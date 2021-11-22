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وزارة العمل تناقش العديد من القضايا مع الحكم المحلي

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:46

وزارة العمل تناقش العديد من القضايا مع الحكم المحلي
وزارة العمل تناقش العديد من القضايا مع الحكم المحلي

غزة- الرأي

ناقش وفد من وزارة العمل ممثلا في القائم بأعمال وكيل الوزارة ومدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، ومدير عام التدريب المهني عبد الله كلاب،  العديد من الملفات المهمة مع وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير.

وأثنى وفد الوزارة على الخدمات التي تقدمها وزارة الحكم المحلي من أجل خدمة المجتمع المحلي، متطرقين لبعض الملفات المهمة التي تخص العمل.

وبحث الوفد تنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت الخاصة بجميع البلديات في قطاع غزة، بما ينسجم وسياسات التشغيل المعتمدة في الوزارة، وفقا لمعايير الفرز والتفضيل.

وتم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، خصوصًا المشاريع المنفذة لتشغيل العمال والخريجين من خلال البلديات.

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