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سلطة المياه تضبط بئر مياه غير مرخص

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:53

سلطة المياه تضبط بئر مياه غير مرخص
سلطة المياه تضبط بئر مياه غير مرخص

غزة- الرأي

أجرت طواقم وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة على التعديات المائية في سلطة المياه وجودة البيئة جولة تفقدية، على مجموعة من الآبار الزراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث تم تحرير محضر ضبط بحق بئر موجود لدى شاليه خاص دون اتباعه للاجراءات القانونية.


وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أن السلطة تجري جولات تفتيشية بشكل مستمر لمتابعة الحالة التنظيمية والقانونية لحفر الآبار على مستوى محافظات قطاع غزة.


يذكر أن الحفر العشوائي للآبار من شأنه يزيد من مشكلة ملوحة المياه مما ينعكس على جودة الخدمة المائية المقدمة للمواطنين.

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