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التنمية تبحث تعاونها مع محامين من مركز حقوق الإنسان

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:07

التنمية تبحث تعاونها مع محامين من مركز حقوق الإنسان
التنمية تبحث تعاونها مع محامين من مركز حقوق الإنسان

غزة- الرأي

استقبلت إدارة مؤسسة بيت الامان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفوداً من المحاميين والمحاميات الجدد من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفي اصطحابهم  المحامية غادة النزلي، وذلك بهدف تعريفهم بالمؤسسة والخدمات المقدمة  للنساء الناجيات من العنف .


ورحبت سهاد قنيطة مدير المؤسسة بالوفد الزائر , وتم تقديم نبذة عن المؤسسة والإجراءات المتبعة مع النساء في توفير كافة السبل لحمايتها من التعرض للعنف ودار الحديث حول أهمية الشراكة والتعاون بين بيت الأمان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، واشتراكهما في هدف أساسي وحيوي وهو توفير خدمة فضلي للنساء المعنفات .


وأوضحت قنيطة، أن النساء التي يتم استقبالها والخدمات المقدمة طرفهم تقدم للسيدات التي تعاني من مشاكل العنف بجميع اشكاله ، وأن المؤسسة تعتبر البيئة الآمنة للنساء المعنفات حيث يتم توفير إيواء  ومعيشة وتوفير احتياجات لهن ولأطفالهن، وتوفير فرص جديدة تمكنهم من الدراسة وتنمية المهارات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وكان هناك العديد من الاستفسارات التي تم الآجابة  عليها وتوضيحها بما يتعلق بالنواحي المهنية واللوجستية ..


وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة داخل المؤسسة للتعرف على الاقسام  التي تقدم فيها الخدمة  .

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