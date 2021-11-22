المُكافحة تضبط 3 فروش حشيش و5 آلاف حبة مُخدرة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة، 3 فروش حشيش و5 آلاف حبة مُخدرة، خلال مهمتين منفصلتين بالاشتراك مع مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة .

وقال المقدم طلعت المبحوح مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة، إنه وبإسنادٍ من قوة الفرع وبالتعاون مع مكافحة مخدرات رفح ضبط أفراد شرطة مكافحة المخدرات 1000 حبة مُخدرة من عقار "ترامادول" بالإضافة إلى ضبط 2000 حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال استكمال مهمة تفتيش منزل المدعو "ب.ش " بمحافظة رفح.

وأشار المقدم المبحوح إلى أنه تم إحالة المدعو "ش" وكافة المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

وفي سياق منفصل، ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة الشمال بالاشتراك مع مكافحة المخدرات برفح 3 فروش حشيش، و2000 حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد مروجي المخدرات بمحافظة رفح.