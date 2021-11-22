التعليم المستمر للتمريض يعقد محاضرة علمية بمستشفى الولادة

غزة- الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي محاضرة علمية بعنوان "كيفية التعامل وتعبئة نموذج متابعة المخاض للنساء في مرحلة الولادة ".

جاء ذلك بحضور عدد من تمريض أقسام مستشفى الولادة، وطلاب القبالة بالجامعة الاسلامية، بمستشفى الولادة بقاعة المهندس عمر الشوا.



وألقت المحاضرة الحكيمة سهير سليمان وتطرقت خلالها الى عدة محاور منها تعريف المخاض ومحتويات نموذج المخاض وشرحها والتي تشمل مرحلة التقدم في الولادة ووضع الجنين وصحة الأم.



وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرة هو معرفة وزيادة الطاقم التمريضي والقبالة القانونية على أهمية نموذج متابعة المخاض وما يتبعه من مضاعفات.

بدوره قدم رئيس قسم التعليم المستمر بالمجمع أ. محمود الأشرم شكره وتقديره لجميع الحضور على اهتمامهم وحضورهم للمحاضرات العلمية والتدريبية.