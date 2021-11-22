دائرة البرمجة بوزارة المالية تعقد ورشة عمل مع خبير خارجي

غزة- الرأي

عقدت دائرة بناء وتطوير الأنظمة المالية والمحوسبة (دائرة البرمجة) في الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية، ورشة عمل مع خبير خارجي متخصص في مجال البرمجيات، بهدف تطوير العمل وكفاءة مهندسيها.

وأوضح مدير الدائرة م.نائل اليازجي، أن هذه الورشات واللقاءات تهدف إلى تعزيز قدرات المهندسين العاملين بالدائرة والتعرف على الآليات البرمجية المتطورة، مشيرا أن دائرته بدأت بتنفيذ خطة تطويرية بالتعاون مع عدد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبين م.اليازجي أن مهندسي الدائرة تعرفوا خلال الورشة على التقنيات الجديدة التي تستخدمها الشركات والمؤسسات العالمية، مشددا على أهمية الانفتاح على الخبراء الخارجين والتعرف على تجاربهم التقنية والبرمجية ما سيرفع من قدرات مهندسي الدائرة ويفتح لهم آفاقا واسعة في مجال البرمجيات.