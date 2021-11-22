متحف قصر الباشا يستقبل أكثر من 2000 زائر خلال أكتوبر الماضي

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار، أن هناك ارتفاعاً واضحاً في عدد الزائرين لمتحف قصر الباشا، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث استقبل ما يزيد عن 2000 زائر محلى وأجنبي.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة بالوزارة أن موقع قصر الباشا من أبرز المواقع الاثرية في قطاع غزة اضافة الى انه يستخدم كمتحف لعرض القطع والمقتنيات الاثرية من حقب مختلفة، وانه يستقبل يومياً العشرات من الزوار بعد اعاده فتحه منذ شهر مايو الماضي إثر اغلاقه لأكثر من عام بسبب جائحه كورونا.



د. محمد خلة الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار، أكد أن نسبة إقبال المواطنين على المتحف قصر الباشا شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي خاصة من قبل النخب الإعلامية و المؤسسات التعليمية المدارس والجامعات بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والوفود الأجنبية.



وبين د.خلة أن الوزارة تقدم الخدمات التوعوية والإرشادية والمطبوعات وتعرض الأفلام القصيرة التي تشرح أنماط الحياة السائدة فى تلك الحقب والعصور، موضحاً أن المتحف يعرض فى قاعاته الشواهد المادية والتاريخية التي توثق حضارة وعراقة ومجد وتراث الشعب الفلسطيني منذ آلاف السنين.



واعتبر الوكيل المساعد أن ارتفاع نسبة الوافدين مؤشر إيجابي على رفع وعي المواطن بحضارته وتجذره بأرضه وانتمائه لها وفخره واعتزازه بمورثه الحضاري التاريخي الإنساني، مشدداً على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية للنهوض بواقع قطاع الآثار وصيانة وترميم وإعادة تأهيل البيوت والمواقع الأثرية وتعزيز الأنشطة اللامنهجية لجمهور المواطنين ونشر المعرفة التاريخية للمعالم والمقتنيات الوطنية.