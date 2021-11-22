مركز تل السلطان برفح يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف شيكل

رفح- الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافًا ماليًا بين مواطنين ناتج عن معاملة بينهما حول "مزرعة عجول" بقيمة 37 ألف و200 شيكل.

وأوضح الرائد حمزة حمد مدير الشكاوى المالية في مركز شرطة تل السلطان، أن قسمه تمكن من إنهاء خلاف بين المواطن "ي.ع" والمواطن "م.ع" حول خلاف بشأن شراكة تمت بينهما متعلقة "بمزرعة عجول" وذلك بعد أن تقدم الأول بشكوى ضد الأخير لإنهاء الشراكة.

وأشار حمد إلى أنه تم استدعاء الطرفين لمناقشة الخلاف بينهما، وبعد مناقشة حثيثة بينهما تم التوصل لحلٍ بإلتزام المشكو ضده بدفع جزء من المبلغ للمشتكي وتقسيط باقي المبلغ بموجب سند مُلزم بالدفع.