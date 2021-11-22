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لمناقشة العديد من القضايا ...

وكيل وزارة المواصلات يستقبل رئيس اتحاد عمال فلسطين

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:52

وكيل النقل والمواصلات يستقبل رئيس اتحاد عمال فلسطين
وكيل النقل والمواصلات يستقبل رئيس اتحاد عمال فلسطين

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، رئيس اتحاد عمال فلسطين سامي العمصي برفقة أعضاء من نقابة السائقين العمومين .

جاء ذلك اليوم الاثنين، في مقر الوزارة ، بحضور معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص و م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية و خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام لمناقشة العديد من القضايا .

حيث رحب أبو شرخ بالوفد، مؤكداً على الدور الكبير الذي يقوم في اتحاد عمال فلسطيني في خدمه قطاع كبير من أبناء شعبنا في قطاع غزة من فئة العمال وكذلك نقابة السائقين العمومين ودورها في خدمه السائقين.


وأوضح أبو شرخ للوفد مبادرة الحكومة الأخيرة من التخفيضات على رسوم الترخيص وسير العمل في دوائر الترخيص وآلية عملها.


كما أطلع الوفد وكيل الوزارة على جهود الاتحاد في ترتيب نقابة السائقين العمومين وتعزيز الشراكة مع الوزارة في خدمة السائقين داخل قطاع غزة.


من جهته، رحب أبو شرخ بتعزيز الشراكة والتعاون مع اتحاد عمال فلسطين ودعا إلى مزيد من اللقاءات التي من شأنها تعزيز وخدمة السائقين، وأن الوزارة ستكون جاهزة في ترتيب قطاع النقل لتحقيق المصلحة العامة.

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