الزراعة تجري جولات تفقدية على مزارع الخضار والزهور برفح

رفح- الرأي

نفذت الإدارة العامة للإرشاد، بالتعاون مع مديرية زراعة رفح، جولات ميدانية علي مزارع الخضار والزهور والزينة في المحافظة، وذلك لتفقد أحوال المزارعين خلال الموسم الزراعي وتقديم الإرشادات اللازمة وأهم المعاملات.



وخلال الجولات تم اعطاء اللارشادات اللازمة في كيفية الإستخدام الآمن للمبيدات من حيث مواعيد الرش ،و نسب تراكيز للمبيدات ،ومراعاة فترة الأمان ،ومعاملات زراعية اخري.



ومن خلال الزيارات قام مهندسو الوزارة بالتركيز أيضا علي ضرورة ترشيد استخدام المبيدات والعمل علي زيادة وعي المزارعين بضرورة اللجوء الي الزراعات الآمنة وتطبيقها.



يأتي ذلك ضمن خطة الزراعة بهدف متابعة مشاكل وإحتياجات المزارعين من للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضار كما ونوعا .