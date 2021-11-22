وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولات تفقدية على مزارع الخضار والزهور برفح وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة المواصلات يستقبل رئيس اتحاد عمال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية مركز تل السلطان برفح يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المرور: تحرير 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالة وفاة و105 إصابات جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية متحف قصر الباشا يستقبل أكثر من 2000 زائر خلال أكتوبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية دائرة البرمجة بوزارة المالية تعقد ورشة عمل مع خبير خارجي وكالة الرأي الفلسطينية العمل بخانيونس تستقبل جمعية "عطر الشام" لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": تحرير 63 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم المستمر للتمريض يعقد محاضرة علمية بمستشفى الولادة
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة خانيونس تتابع حملة زراعة الأشتال بالمدارس الحكومية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:58

زراعة خانيونس تتابع حملة توزيع وزراعة الأشتال بالمدارس الحكومية
زراعة خانيونس تتابع حملة توزيع وزراعة الأشتال بالمدارس الحكومية

خان يونس- الرأي

شاركت مديرية زراعة خانيونس، في حملة توزيع وزراعة نباتات الزينة علي عدة مدارس بالمحافظة.


بدوره، قام م. حسام أبو سعده مدير المديرية، ومسؤولة التنميه الريفيه م.ايناس الغول بزراعة اشتال زينه للعديد من الحدائق المدرسبة بالمحافظه، واعطاء التوجهات لإدارة المدرسة بطرق الزراعة وكيفيتها والمناطق المناسبة لزراعتها وكيفية الاعتناء بها بعد الزراعة.


وشكرت مديرة المدرسة، سميه النمروطي علي مجهودات وزارة الزراعه في تشجير المدارس واضفاء الراحه النفسيه للطالبات من خلال تصميم حدائق داخليه لجلوسهن والتمتع بالمناظر الخلابه واستنشاق الهواء النظيف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟