زراعة خانيونس تتابع حملة زراعة الأشتال بالمدارس الحكومية

خان يونس- الرأي

شاركت مديرية زراعة خانيونس، في حملة توزيع وزراعة نباتات الزينة علي عدة مدارس بالمحافظة.



بدوره، قام م. حسام أبو سعده مدير المديرية، ومسؤولة التنميه الريفيه م.ايناس الغول بزراعة اشتال زينه للعديد من الحدائق المدرسبة بالمحافظه، واعطاء التوجهات لإدارة المدرسة بطرق الزراعة وكيفيتها والمناطق المناسبة لزراعتها وكيفية الاعتناء بها بعد الزراعة.



وشكرت مديرة المدرسة، سميه النمروطي علي مجهودات وزارة الزراعه في تشجير المدارس واضفاء الراحه النفسيه للطالبات من خلال تصميم حدائق داخليه لجلوسهن والتمتع بالمناظر الخلابه واستنشاق الهواء النظيف.