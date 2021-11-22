وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في دورة تدريبية حول السلامة في مواقع العمل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة ومستشفى الشفاء تبحثان آليات تنفيذ برامج دعوية توعوية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشارك بوقفة تضامنية مع الأسرى بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تطرح رؤيتها التطويرية للمخطط الإقليمي وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية أقدمهم مضرب منذ 131 يوماً.. 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يعين رئيساً ومقرراً للجنة الداخلية والأمن وكالة الرأي الفلسطينية مباحث خان يونس تنجز قضية نصب بقيمة 55 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ بالاشراف على عمليات فرز وتعبئة الفراولة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:44

مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة
مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة

غزة- الرأي

 افتتح اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، صباح اليوم الاثنين، غرفة "العمليات المشتركة" في شرطة محافظة غزة بحضور مساعدي مدير الشرطة، وعدداً من قيادات الإدارات في الشرطة، ولفيف من الضباط العاملين في إدارات الشرطة المتخصصة .

واطّلع اللـواء صلاح خلال جولته على عمل الدوائر والأقسام في أركان مقر شرطة المحافظة، مشيداً بالجهد والأداء المميز لكافة العاملين في الأقسام .

وتخلل الافتتاح إطلاق مناورة عمليات عبر الأجهزة اللاسلكية بمشاركة كافة إدارات الشرطة المتواجدة في غرفة العمليات المشتركة، وإشراكهم في عدة مهمات وأحداث بحضور مجلس قيادة الشرطة.

وأثنى اللــواء على أداء دائرة العمليات في المحافظة، وحجم الإنجازات التي تقوم من خلالها بإدارة العمل وتوجيه الضباط والعناصر في تأدية مهام العمل المختلفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟