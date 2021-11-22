مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة

غزة- الرأي

افتتح اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، صباح اليوم الاثنين، غرفة "العمليات المشتركة" في شرطة محافظة غزة بحضور مساعدي مدير الشرطة، وعدداً من قيادات الإدارات في الشرطة، ولفيف من الضباط العاملين في إدارات الشرطة المتخصصة .

واطّلع اللـواء صلاح خلال جولته على عمل الدوائر والأقسام في أركان مقر شرطة المحافظة، مشيداً بالجهد والأداء المميز لكافة العاملين في الأقسام .

وتخلل الافتتاح إطلاق مناورة عمليات عبر الأجهزة اللاسلكية بمشاركة كافة إدارات الشرطة المتواجدة في غرفة العمليات المشتركة، وإشراكهم في عدة مهمات وأحداث بحضور مجلس قيادة الشرطة.

وأثنى اللــواء على أداء دائرة العمليات في المحافظة، وحجم الإنجازات التي تقوم من خلالها بإدارة العمل وتوجيه الضباط والعناصر في تأدية مهام العمل المختلفة.