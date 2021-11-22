الحكم المحلي تطرح رؤيتها التطويرية للمخطط الإقليمي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير، اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة عدة قضايا والخلوص لنتائج مثمرة.

حيث تم طرح عدة مواضيع على طاولة الاجتماع ذات أهمية في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

وكان أهمها المخطط الإقليمي الذي ترعاه وزارة الحكم المحلي وفي أصله حل مشاكل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا و المناطق الزراعيه والصناعية والحرف والذي سيعقد أولى جلساته قريبا، أيضا تم النقاش حول الاتفاقيات الاستثمارية و العمل على تطوير حسبة السمك، وطرح رؤية تخطيطيه للمدارس.

وحضر الاجتماع رئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز الذي ناقش موضوعات متفرقة مع رؤساء البلديات وتم تقديم العديد من الحلول البناءة.

بدوره ذكر م. سمير مطير أهمية تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلديات والأطراف الأخرى ذات الصلة والتي تعمل على تعزيز تقديم الخدمة بأفضل شكل من قبل البلديات.

وبين أن البلديات دائما تسعى لتقديم كل ما يلزم من خدمات وتوفير وسائل الراحة نظرا لاختصاصها بالاجراءات التنظيمية والتخطيطية وذلك فيما يتفق مع أهداف كافة الأطراف ويخدم كافة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه أكد رئيس سلطة الأراضي الباز على رغبة سلطة الأراضي في أن يكون للبلديات دور في إدارة العديد من الأراضي وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.

كما وأوضح أهمية التعاون مع كافة الجهات ومطالبتها برفع دراسات حول احتياجاتها من الأراضي الحكومية، لافتا إلى أهمية دعم وتطوير كافة القطاعات.

وأبدى الباز استعداد سلطة الأراضي للتعاون الكامل مع البلديات بما يساهم في انجاح كافة الأهداف المرجوة وتحقيق النتائج.

وطالب د. الباز رؤساء البلديات بإعداد دراسات شاملة عن احتياجاتهم من الأراضي لإقامة مشاريع خدماتية ترتقي بالقطاع وتزويد سلطة الأراضي بها لدراستها مع جهات الاختصاص.

وعليه ناقش رؤساء البلديات عددا من القضايا المشتركة أهمها عقد اتفاقيات استثمارية حيث تم الاتفاق على أن يكون بإمكان البلديات اقامة مشاريع على الشاطىء تكون استثمارية و كمرافق ثابتة مع إمكانية تأجيرها لأكثر من ١٠ سنوات.

من جهة أخرى تم طرح رؤية قد عرضها رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج والتي تتمثل بكونها رؤية تطويرية تكمن في انشاء حسبة للسمك للبيع بالجملة والتجزئة.

وفي سياق متصل تم مناقشة العمل على تخصيص أراضي لبناء المدارس حيث تم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأونروا لتحديد الحاجة من المدارس مستقبلا لإقامتها.

وفي ختام اللقاء وقعت البلديات الشاطئية برعاية وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي عقد اتفاق لإدارة شاطيء بحر قطاع غزة وذلك في سبيل تنظيم وترتيب الوضع القانوني لادارة الشاطئ.