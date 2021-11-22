أوقاف الوسطى تشارك بوقفة تضامنية مع الأسرى بالمحافظة

الوسطى- الرأي

شارك وفد من مديرية أوقاف الوسطى في وقفة تضامنية نصرةً وتضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام، نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة.



وأكد مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم، علي مركزية قضية الأسرى وانسانيتها، وضرورة تعزيز صمودهم أمام ما يواجهونه من سياسة قمعية تمارسها مصلحة السجون الصهيونية، مشيراً إلي ضرورة تدويل هذه القضية علي المستوى العالمي والعربي، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.



وأشاد مسلم بجهود فصائل المقاومة المتواصلة لفك قيدهم، منوهاً بأن الأسري أمام وضع كارثي نتيحة الاهمال الطبي المتعمد، الذي كان سبباً في استشهاد الأسير المجاهد سامي العمور، الأمر الذي يتطلب موقفاً حازماً من جميع الأطراف لحماية الأسري ونيل حريتهم.