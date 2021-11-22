أوقاف غزة ومستشفى الشفاء تبحثان آليات تنفيذ برامج دعوية توعوية

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم مع مدير العلاقات العامة بمجمع الشفاء الطبي د. رأفت لبد، آليات تنفيذ برامج دعوية توعوية تتعلق بالأحكام الفقهية وواجبات الأطباء في التعامل مع المرضى، وذلك خلال زيارة نفذتها سالم لمستشفى الشفاء برفقة وفد من قسم الدعوة والإرشاد في المديرية.



و أكد سالم علي ضرورة العمل المشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية كجزء أصيل من خطة عمل المديرية في التواصل مع الجهات المختلفة وتعزيز الشراكة، مشيداً بجهود إدارة مجمع الشفاء الطبي وكوادره المتعددة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين. مستعرضاً أهم البرامج الدعوية التوعوية التي يمكن تقديمها لخدمة الكوادر الطبية.



من جهته أعرب لبد عن سعادته بالعمل المشترك وأهميته في خدمة الطاقم الصحي علي المستوي الديني والشرعي، مثمناً جهود مديرية أوقاف غزة في خدمة المجتمع المحلي تجاه دينه ودنياه