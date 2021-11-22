وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في دورة تدريبية حول السلامة في مواقع العمل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة ومستشفى الشفاء تبحثان آليات تنفيذ برامج دعوية توعوية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشارك بوقفة تضامنية مع الأسرى بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تطرح رؤيتها التطويرية للمخطط الإقليمي وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الشرطة يفتتح غرفة العمليات المشتركة بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية أقدمهم مضرب منذ 131 يوماً.. 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يعين رئيساً ومقرراً للجنة الداخلية والأمن وكالة الرأي الفلسطينية مباحث خان يونس تنجز قضية نصب بقيمة 55 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ بالاشراف على عمليات فرز وتعبئة الفراولة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:55

وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو
وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو

غزة- الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار، وفداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "اليونسكو" في متحف قصر الباشا وعدداً من المواقع الأثرية (الكنسية البيزنطية -دير القديس هيلاريون "تل ام عامر".


واستمع الوفد الدولي عبر الجولة المتنوعة للمواقع الأثرية إلى شرح مفصل عن جهود الوزارة ودورها السيادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم ارشاد تعريفى عن نتائج الحفريات فى المواقع الأثرية ومقتنيات متحف قصر الباشا باعتباره المتحف الوطني.

 
وأكدت العلاقات العامة بالوزارة، على  تكريس الدور التوعوي للزوار  وترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومعالمها الوطنية وهويتها.


وأكد ممثل اليونسكو بغزة  يوسف العجلة على تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة  والتعاون في مجال  الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني والمساهمة والعناية بإعادة التأهيل عبر طلب تمويل لمشاريع  التنقيب والترميم والصيانة للمواقع الأثرية.

dacb2eeb-eaf0-4325-9094-9edc2b3ab251 726eff08-1add-4b67-a594-cf97fc5a7b29 0144c3fd-2d92-4fab-a995-9efa452ddbb3 56257bb3-1f7e-424f-bae9-547ae066a38c 703d5821-d474-40d6-ac2e-b1dbfa5e0d90 وزارة السياحة والأثار تستقبل وفداً من اليونسكو
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟