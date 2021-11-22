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فور الانتهاء من حصر بياناتهم

معروف: سيتم تسليم بيانات العمال المسجلين للتصاريح للشؤون المدنية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:12

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة - الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الاثنين، إنه سيتم تسليم بيانات العمال المسجلين لاستصدار تصاريح للعمل في الداخل المحتل، للشؤون المدنية فور الانتهاء من حصر بياناتهم.

وأكد في تصريحات صحفية إذاعية، أن موضوع التسجيل للعمل جدّي، وأن الجهات المختصة لم تقدم على إعلان الرابط للتسجيل لولا وجود حديث حقيقي من قبل الوسطاء عن زيادة أعداد العمال في الداخل المحتل، أملاً أن يخفف ذلك من نسب معدلات البطالة.

وذكر أنه تم التواصل والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة لنشر رابط التسجيل ليكون قاعدة بيانات، ووُضعت معايير للتسجيل وهي أن يكون الشخص متزوج ويزيد عمره عن 26 عاماً وألا يكون موظفاً وأن يكون حاصلاً على التطعيم، وخلو صحيفة السوابق الجنائية للمسجل، مؤكداً أن كل من تنطبق عليه معايير التسجيل يستطيع التسجيل.

وأكد أن موضوع العمل في الأراضي المحتلة، كان يطرح دائماً في إطار التفاهمات التي أبرمت بين المستوى السياسي في قطاع غزة والاحتلال عبر الوسطاء، وذلك نتيجة للواقع المعاش والحصار وارتفاع معدلات البطالة في غزة.

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة عن أمس عن فتح باب التسجيل للعمال للترشح للعمل في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وذكرت أن التسجيل عبر موقعها وفق معاير محددة.

 

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