لجنة طوارئ الشتاء برفح تعالج آثار المنخفض الجوي الأخير

غزة – الرأي:

بذلت فرق لجنة طوارئ الشتاء برئاسة بلدية رفح؛ جهود مكثفةلمعالجة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث عملت على مدار الساعة ضمن خطة عمل متكاملة لمواجهة الظروف الجوية والتعامل مع أية مستجد جوي.

وأكد رئيس البلدية د. أحمد الصوفي أن البلدية ولجنة الطوارئ وقبل بدأ الفصل تدارستا الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء 2021 – 2022، ومواجهة تداعيات المنخفضات الجوية، وأن كوادر البلدية وآلياتها مستعدة وتعمل على مدار الساعة لإدارة أي حالة طوارئ في المدينة، والتعامل مع إشارات الاستغاثة من المواطنين والمؤسسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأضرار.

وأفاد مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. مهند معمر أنهم وكجزء من لجنة الطوارئ تابعوا لحظة بلحظة تداعيات المنخفض، من خلال الجولات الميدانية المتواصلة، وأوضح أن طواقم اللجنة خلال المنخفض استجابت لحالات الإغلاق والهبوطات، حيث عملت على فتح الشوارع التي أغلقتها مياه الأمطار بشكل فوري وإعادة تأهيلها، وتنظيف المفترقات ومصافي الأمطار وترحيل المخلفات من بعض المناطق مثل مفترق عبيدة في تل السلطان، مضيفًا أن آليات البلدية قامت بكشط وتنظيف المخلفات التي جرفتها المياه، وعمل سواتر ترابية في بعض الأماكن خشية تعرضها للغرق، وتأمين الانهيارات التي في بعض الشوارع خصوصًا في حي البرازيل وشارع الرشيد.

وبين أنه تم التعامل مع برك مياه الأمطار بالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل والدفاع المدني وبلدية الشوكة، كما تعاملت الطواقم المشتركة مع كافة إشارات الصرف الصحي الواردة خلال المنخفض بشكل فوري، وأجرت عمليات صيانة فورية لمحطات مياه الأمطار والصرف الصحي.

وأشار معمر إلى أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال المنخفض الأخير بلغت نحو 43 ملمتر، وأن اللجنة تعاملت مع 90 إشارة منذ بدء المنخفض على رقم الطوارئ 115، حيث استطاعت الطواقم معالجة غالبيتها، فيما ما تزال تعمل على التعامل مع ما تبقى، جنبًا إلى جنب مع عمليات معالجة الآثار بعد انحسار المنخفض، وأهاب بالمواطنين اتباع الإرشادات الصادرة عن البلدية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

