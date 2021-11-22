بلدية رفح تستضيف جلسةً حوارية حول المشاركة المجتمعية والبلديات

غزة – الرأي:

استضافت بلدية رفح جنوب قطاع غزة جلسة حوارية حول البلديات والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة صوت المجتمع، بمشاركة مهتمين ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني.



وتحدث مساعد مدير عام بلدية رفح للشؤون الفينة م. سهيل موسى حول واقع عمل البلدية في الوقت الراهن وأبرز المشاريع والبرامج التي يجري العمل عليها، وأشار إلى آليات استقطاب المشاريع وجلب التمويل، واستعرض الخطط التطويرية والموازنة التشغيلية للبلدية، مبينًا التحديات والمعيقات التي تواجه العمل البلدي في ظل الظروف الراهنة والحاجة لإمكانيات تشغيلية وتمويلية أكبر، مؤكدًا أن حالات الطوارئ والأزمات انعكست بشكل كبير على أداء البلديات بشكل عام في تقديم الخدمات للمواطنين.



وأثنى موسى على الشراكة والتعاون بين البلدية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصندوق إقراض البلديات كجهة داعمة للمشاريع ضمن احتياجات المدينة، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل من خلال المشاريع على إتاحة الفرصة الكافية للخريجات والنساء، لافتًا إلى أن المرأة ترأس العديد من الاقسام الإدارية والفنية داخل البلدية، مؤكدًا أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ودور لجان الأحياء المحلية في متابعة القضايا ذات العلاقة بالمواطنين ومتطلباتهم واحتياجاتهم في ضوء عمل البلدية.



وشهد اللقاء تفاعلًا ونقاشًا من قبل الحضور تركز حول آليات اختيار لجان الأحياء ودورها وأهميتها، ودور البلدية في إتاحة فرص أوسع من المشاركة المجتمعية للمواطنين والحق في اختيار من يمثلهم في صنع القرار.

