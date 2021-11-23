برشلونة يستضيف بنفيكا فى مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا

يخوض فريق برشلونة الإسباني اختبارا صعبا ضد بنفيكا على ملعب "كامب نو" فى العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد بنفيكا

ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، خلفاً للمتصدر بايرن ميونخ برصيد 12 نقطة، والذي حسمه تأهله لدور الـ 16 من الجولة الماضية، فيما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً دينامو كييف وفي رصيده نقطة واحدة.

تولي تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة الإسباني، خلفاً للهولندي رونالد كومان التي تمت إقالته بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

ونجح تشافي هيرنانديز في إجتياز أول إختبار محلي في مقعد تدريب برشلونة، بعد الفوز على إسبانيول بهدف نظيف في ديربي كتالونيا، لكن تبقي موقعة بنفيكا هي الأهم اليوم، والتى تعد بمثابة نهائي لجماهير البارسا من أجل حلم التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وإما ستلعب نتيجة مباراة برشلونة ضد بنفيكا دوراً كبيراً فى استقرار البلوجرانا وبداية عودة الأمجاد للفريق الكتالوني تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وإما سيواصل بها البلوجرانا التخبط وعدم التماسك من جديد.

ويواجه تشافي يواجه مشاكل كبيرة في الهجوم بسبب لعنة الإصابات حيث سيفقد الفريق خدمات بيدري وعثمان ديمبيلي وفاتي وأجويرو وبرايثوايت للإصابة، فيما سيفقد أيضا تشافي خدمات عبدالصمد الزلزولي لاستحالة قيده مع الفريق بدوري الأبطال لأنه لم يصل لمدة عامين مع النادي، فيما سيغيب إلياس لحصوله على البطاقة الحمراء مع فريق الشباب بدوري الأبطال.