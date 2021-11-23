مخيتاريان يصعق شباك سندرلاند بقميص مانشستر يونايتد

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



أبهر النجم الأرمينى هنريك مخيتاريان الجميع بعدما سجل هدفا خياليا لفريقه السابق مانشستر يونايتد فى شباك سندرلاند، من تسديدة رائعة للغاية بكعب قدمه، على طريقة "العقرب"، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى 26 ديسمبر 2016، ضمن الجولة 18 من موسم 2016 - 2017 فى الدورى الإنجليزى، والتى انتهت وقتها بفوز يونايتد 3 / 1.



مخيتاريان سدد الكرة ببراعة شديدة بعدما وصلته تمريرة عرضية من النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، ورغم أن الهدف كان به شبهة تسلل، إلا أنه احتسب ، وكان من أفضل أهداف الدورى الإنجليزى طوال الموسم وضمن الأفضل فى تاريخ الشياطين الحمر.

