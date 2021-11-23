مانشستر يونايتد فى مهمة صعبة ضد فياريال بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر يونايتد بنظيره فياريال في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "لا سيراميكا".

ويحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في تشامبيونزليج، برصيد 7 نقاط، ويأتى خلفاً له فياريال بفارق الأهداف، ثم أتلانتا ثالثاً برصيد 5 نقاط، وأخيراً يونج بويز برصيد 3 نقاط.

ويتصارع فريقا مانشستر يونايتد وفياريال، على بطاقة التأهل الأولي إلي دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث إن فوز أحدهما سيقوده لهذا الدور بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة الجولة السادسة والأخيرة.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة اليوم، وسط حالة من الإرتباك والتخبط، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب سلسلة النتائج السلبية وأخرها الخسارة أمام واتفورد برباعية مُذلة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولا تزال أصداء إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد، تؤثر بالسلب على غرفة ملابس الشياطين الحمر، خاصة وأن هناك مؤيد ومعارض من اللاعبين لقرار رحيله من قبل إدارة النادي.

على الجانب الأخر، يعود فياريال لمباريات دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل إيجابي مع سيلتا فيجو بنتيجة 1-1 بالجولة الـ 14 من مسابقة الليجا.

وكان فريق فياريال قد خسر أمام مان يونايتد 1-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.