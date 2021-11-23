تقرير يحذر من استخدام كلمات المرور الأكثر شيوعًا



إذا كنت تستخدم "123456" أو "كلمة المرور" أو "qwerty" ككلمة مرور، فمن المحتمل أنك تدرك أنك تترك نفسك عرضة للقراصنة، لكنك لست وحدك أيضًا - فهذه ثلاث من أكثر عشر كلمات مرور شيوعًا حول العالم وفقًا لتقرير جديد.



بالشراكة مع باحثين مستقلين، جمعت خدمة إدارة كلمات المرور NordPass ملايين كلمات المرور في مجموعة بيانات لتحديد 200 كلمة مرور شائعة الاستخدام حول العالم في عام 2021 وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.



قاموا بتحليل البيانات وتقديم النتائج عبر 50 دولة، بحثًا في مدى شعبية الخيارات المختلفة في أجزاء مختلفة من العالم. نظروا أيضًا في اتجاهات كلمات المرور حسب الجنس.



تظهر النتائج أن اختيارات كلمة المرور غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراجع الثقافية، على سبيل المثال ، يستلهم الناس في العديد من البلدان من فريق كرة القدم المفضل لديهم.



في المملكة المتحدة احتلت كلمة "ليفربول" المرتبة الثالثة بين أكثر كلمات المرور شيوعًا ، حيث سجلت 224.160 زيارة ، بينما استخدم 15748 شخصًا اسم نادي كرة القدم التشيلي "colocolo" في تشيلي ، مما يجعلها الخيار الخامس الأكثر شيوعًا.



في بعض البلدان كانت كلمات المرور المتعلقة بالدين شائعة، على سبيل المثال احتلت كلمة "christ" المرتبة التاسعة عشرة من أكثر كلمات المرور شيوعًا في نيجيريا ، حيث تم استخدامها 7.196 مرة. وفي الوقت نفسه ، استخدم 1599 شخصًا في المملكة العربية السعودية "بسم الله" ، وهي الخيار الثلاثين الأكثر شيوعًا.



كما عكس التقرير الاختلافات بين الجنسين، حيث تميل النساء إلى استخدام كلمات وعبارات أكثر إيجابية وحنونة مثل "sunshine" أو "iloveyou" ، بينما يستخدم الرجال غالبًا كلمات مرور متعلقة بالرياضة. كذلك في بعض البلدان ، يستخدم الرجال كلمات بذيئة أكثر من النساء.



بينما كانت كلمات المرور ذات الطابع الموسيقي شائعة بين الجنسين ، كانت خيارات مثل "onedirection" أو "justinbieber" مغنى البوب الشهير أكثر شيوعًا بين النساء ، في حين فضل الرجال فرقًا مثل "metallica" و "slipknot".



وتظل كلمات المرور هي آلية المصادقة الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر والمنتجات والخدمات المستندة إلى الشبكة. لكننا نعلم أن الأشخاص يواصلون اختيار كلمات مرور ضعيفة وغالبًا لا يديرونها بشكل آمن ، مما يجعلهم عرضة لتهديدات الأمان عبر الإنترنت.



من السهل تخمين كلمات المرور الضعيفة ويمكن اختراقها بأقل قدر من الصعوبة من قبل المهاجمين باستخدام مختلفة (محاولة كل تركيبات الأحرف والأرقام والرموز للعثور على تطابق). وهي أيضًا أهداف سهلة لهجوم القاموس ، وهي طريقة منهجية يستخدمها المهاجمون لتخمين كلمة مرور ، وتجربة العديد من الكلمات الشائعة وأشكالها المختلفة.

للتغلب على مشكلات الأمان المرتبطة بأنظمة المصادقة المستندة إلى كلمة المرور ، يركز الباحثون والمطورون الآن على إنشاء أنظمة مصادقة لا تعتمد على كلمات المرور على الإطلاق.



في غضون ذلك، تعد أساليب المصادقة الثنائية (2FA) أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) طريقة جيدة لتأمين حساباتك. تجمع هذه الطرق بين كلمة المرور ومعلومات القياسات الحيوية (على سبيل المثال ، مسح الوجه أو بصمة الإصبع) أو شيء لديك مثل رمز مميز.



يمكنك إنشاء كلمة مرور قوية وسهلة التذكر من خلال الجمع بين ثلاث كلمات عشوائية، يصعب أيضًا تخمين كلمات المرور المنشأة آليًا ويقل احتمال ظهورها في قواميس كلمات المرور التي يستخدمها المهاجمون.



لكن بالطبع قول كل هذا أسهل من فعله، أحد التحديات التي نواجهها في العصر الرقمي اليوم هو التحميل الزائد لكلمة المرور. وقد يكون من الصعب تذكر كلمات المرور المعقدة ، خاصةً تلك التي يتم إنشاؤها آليًا.



لذلك من الجيد استخدام مدير كلمات مرور موثوق به لهذا الغرض، فالاعتماد على متصفح الويب الخاص بك لتذكر كلمات مرورك أقل أمانًا - فمن المحتمل أن يستغل المهاجمون نقاط الضعف في المتصفح للوصول إلى كلمات المرور المخزنة.



تتماشى نتائج NordPass ، على الرغم من عدم نشرها في مجلة تمت مراجعتها من قبل الزملاء ، مع ما نعرفه من قوائم مماثلة منشورة في مكان آخر - وهي أن كلمات المرور الأكثر شيوعًا ضعيفة.



نأمل ، إذا رأيت إحدى كلمات المرور الخاصة بك في هذه القائمة ، فسيكون ذلك دافعًا لتغييرها إلى شيء أقوى. يمكن للمتسللين الأخلاقيين - الأشخاص الذين يعملون على منع اختراق أجهزة الكمبيوتر والشبكات - استخدام هذه الأفكار للأبد.

من ناحية أخرى ، علينا أن نقر بإمكانية أن يستخدم المتسللون هذه المعلومات لاستهداف هجمات كلمات المرور،إذ يجب أن يكون هذا سببًا إضافيًا لتقوية كلمات المرور الخاصة بك.

