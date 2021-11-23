وكالة الرأي الفلسطينية يعنى إيه تبويب “Offers” الجديد بمتجر جوجل Play Store؟ وكالة الرأي الفلسطينية ما حقيقة تسريب بيانات آلاف مستخدمى فايرفوكس؟ وكالة الرأي الفلسطينية تقرير يحذر من استخدام كلمات المرور الأكثر شيوعًا وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يفعل الأسبرين فى جسمك عند تناوله يوميا؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر تناول السكر أثناء الحمل على صحة طفلك؟ وكالة الرأي الفلسطينية هل يساعد إضافة عصير الليمون إلى القهوة على إنقاص الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد فى مهمة صعبة ضد فياريال بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية مخيتاريان يصعق شباك سندرلاند بقميص مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين واعتقال مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستضيف بنفيكا فى مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

يعنى إيه تبويب “Offers” الجديد بمتجر جوجل Play Store؟

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:01

11
11


تلقى متجر Google Play مؤخرًا إعادة تصميم، ويقال الآن أن الشركة تضيف علامة تبويب “Offers” جديدة على التطبيق، وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن أي شيء بخصوص علامة التبويب الجديدة، فقد تم رصدها من قبل العديد من المستخدمين. 
 
ولدى معظم المستخدمين أربع علامات تبويب في الشريط السفلي، ولكنها الآن خمس علامات تبويب للمستخدمين الذين اشتركوا في Play Pass، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، قد يكون الإعداد الافتراضي قريبًا خمسة لجميع المستخدمين، ووفقًا للقطات المختلفة التي يشاركها المستخدمون ، يتم وضع علامة التبويب "العروض" في منتصف علامتي التبويب "التطبيقات" و"الأفلام والتلفزيون".
 
ووفقًا للتقرير، تعرض علامة التبويب الجديدة "عروض التطبيقات التي قد تعجبك" إلى جانب "عروض الألعاب التي قد تعجبك"، وتحت علامة التبويب، تحصل كل لعبة وتطبيق على مجموعة من صور الغلاف التي تكون أكبر من المعتاد. 
 
ويمكن أيضًا العثور على الصفقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها بالإضافة إلى معلومات التطبيق الأخرى ضمن علامة التبويب، ويكشف التقرير أيضًا أن علامة التبويب مختلفة تمامًا عن صفحة "العروض والإشعارات" في قائمة التطبيق.
 
وبحسب ما ورد بدأت جوجل أيضًا في اختبار واجهة المستخدم الجديدة لموقع متجر Play على الويب، وقد أبلغ عدد قليل من المستخدمين من كوريا وتايوان عن واجهة المستخدم الجديدة، ووفقًا للتقرير، فإن المحتوى الموجود على الصفحة يمتد بشكل أكبر بأيقونات أكبر.
 
وعندما تنقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا، يمكنك رؤية قائمة تتضمن روابط للتحقق من المحتوى الذي تم شراؤه ونقاط اللعب وغيرها من المعلومات، ويمكن للمرء أيضًا ملاحظة أن معرض الوسائط على صفحات التطبيق يحتوي الآن على شريط تمرير.
 
وتحتوي صفحات "التطبيقات" و"الألعاب" الرئيسية الآن على أزرار في الجزء العلوي للتصفية بسرعة بين تطبيقات الهاتف والجهاز اللوحي والتلفزيون وChromebook و Wear OS وتطبيقات السيارة، ومن المتوقع أن يكون التصميم متاحًا لمزيد من المستخدمين قريبًا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟