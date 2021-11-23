يعنى إيه تبويب “Offers” الجديد بمتجر جوجل Play Store؟



تلقى متجر Google Play مؤخرًا إعادة تصميم، ويقال الآن أن الشركة تضيف علامة تبويب “Offers” جديدة على التطبيق، وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن أي شيء بخصوص علامة التبويب الجديدة، فقد تم رصدها من قبل العديد من المستخدمين.



ولدى معظم المستخدمين أربع علامات تبويب في الشريط السفلي، ولكنها الآن خمس علامات تبويب للمستخدمين الذين اشتركوا في Play Pass، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، قد يكون الإعداد الافتراضي قريبًا خمسة لجميع المستخدمين، ووفقًا للقطات المختلفة التي يشاركها المستخدمون ، يتم وضع علامة التبويب "العروض" في منتصف علامتي التبويب "التطبيقات" و"الأفلام والتلفزيون".



ووفقًا للتقرير، تعرض علامة التبويب الجديدة "عروض التطبيقات التي قد تعجبك" إلى جانب "عروض الألعاب التي قد تعجبك"، وتحت علامة التبويب، تحصل كل لعبة وتطبيق على مجموعة من صور الغلاف التي تكون أكبر من المعتاد.



ويمكن أيضًا العثور على الصفقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها بالإضافة إلى معلومات التطبيق الأخرى ضمن علامة التبويب، ويكشف التقرير أيضًا أن علامة التبويب مختلفة تمامًا عن صفحة "العروض والإشعارات" في قائمة التطبيق.



وبحسب ما ورد بدأت جوجل أيضًا في اختبار واجهة المستخدم الجديدة لموقع متجر Play على الويب، وقد أبلغ عدد قليل من المستخدمين من كوريا وتايوان عن واجهة المستخدم الجديدة، ووفقًا للتقرير، فإن المحتوى الموجود على الصفحة يمتد بشكل أكبر بأيقونات أكبر.



وعندما تنقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا، يمكنك رؤية قائمة تتضمن روابط للتحقق من المحتوى الذي تم شراؤه ونقاط اللعب وغيرها من المعلومات، ويمكن للمرء أيضًا ملاحظة أن معرض الوسائط على صفحات التطبيق يحتوي الآن على شريط تمرير.



وتحتوي صفحات "التطبيقات" و"الألعاب" الرئيسية الآن على أزرار في الجزء العلوي للتصفية بسرعة بين تطبيقات الهاتف والجهاز اللوحي والتلفزيون وChromebook و Wear OS وتطبيقات السيارة، ومن المتوقع أن يكون التصميم متاحًا لمزيد من المستخدمين قريبًا.

