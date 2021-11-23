المستشفى الأوروبي يعقد دورة "اسعافات أولية"

غزة-الرأي

عقد مستشفى غزة الأوروبي بالتعاون مع وحدة الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء دورة اسعافات أولية، بمشاركة الطواقم العاملة بالمستشفى من جميع التخصصات باستثناء الأطباء والتمريض .

بدورها، أوضحت أ. وفاء أبو جبر رئيس قسم التدريب والتطوير أن الدورة ستعقد على 6 لقاءات بمعدل لقاءين أسبوعياً، وتأتي ضمن السعي نحو رفع المستوى العلمي والمهني للكوادر الصحية.

من جانبه، أثنى د. يوسف العقاد مدير المستشفى على أهمية الدورة، معتبراً مهاراتها ضرورة ملحة في الحياة اليومية من أجل الحفاظ على حياة الناس.

وأضاف د. العقاد: " يجب ان نكون حريصين على اكتساب المعلومات المبنية على قاعدة علمية سليمة والتي تسهل علينا التعامل مع الحوادث وأن نحقق أكبر فائدة لأبناء شعبنا " معربا عن شكره شكر لكل القائمين على تنظيم هذه الدورة من قسم التدريب والتطوير وقسم العلاقات العامة والاعلام ووحدة الاسعاف والطوارئ.

بدوره أكد أ. رأفت جعرور رئيس قسم التدريب في وحدة الاسعاف والطوارئ أن الهدف من الدورة هو تعلم مهارات الاسعاف والقدرة على تطبيقها واتقانها بشكل صحيح خاصة مع دخول فصل الشتاء وكثرة الحوادث المرتبطة به.