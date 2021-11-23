الصحة تطور خدمة العلاج النفسي بجلسات الاختلاج الكهربائي للمرضى

أكد د.عبد الله الجمل المدير الطبي لمستشفى الطب النفسي على أهمية توسيع وتطوير خدمة العلاج بجلسات الاختلاج الكهربائي” الصدمات الكهربائية الدماغية” بالمستشفى من خلال اضافة غرفتين مجهزتين بالأسرة والأجهزة الطبية اللازمة الأولى للإفاقة والثانية غرفة عمليات، موضحا ان ذلك يرجع الى زيادة عدد الحالات و التأكيد على مراعاة خصوصية المريض والتي اعتبرها على رأس أولويات العمل في الصحة النفسية.

وبين. د.الجمل خلال حوار إعلامي معه، أن هذه الخدمة لم تكن متوفرة في السابق حيث كان يتم تحويل الحالات للعلاج بالخارج، لافتا الى أنه وبعد التواصل مع عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش تمكنا من توفير جهاز العلاج بالصدمات الكهربائية، الى جانب استخدام بعض المعدات البسيطة، حيث كان يتم التعامل في ذلك الوقت مع حالتين فقط أسبوعيا، لعدم توفر غرفة افاقة في ذلك الوقت وعدم توفر الامكانات، كما كانت الحالات المنومة تصل من (5_10) حالات فقط داخل المستشفى.

وعزا سبب هذا التطور السريع لإحداث تلك النقلة النوعية في تحسين الخدمة، الى زيادة عدد الحالات التي وصلت من (25_ 35) حالة والتي أشغلت الأسرة بمعدل يفوق 85% وفق قوله، كالحالات الحادة التي تحتاج لهذه الخدمة كمرضى الاكتئاب الشديد والذين يعانون من فقدان إرادة كامل للطعام والعلاج مما يشكل خطر كبير على حياة هؤلاء المرضى، مؤكدا على أهمية هذه الخدمة لهذه الفئة لإحداث التحسن الملموس خاصة وأن نتائجه عالية وسريعة جدا.

وأكد د.الجمل على أن تطوير وتوسعة هذا القسم وبجهود من دائرة الطب الحرج في الإدارة العامة للمستشفيات شكل فارقة نوعية في تقديم الخدمة حيث بدأ العمل بوتيرة أفضل من السابق وسهولة وصول المريض لهذه الخدمة والاستفادة منها الى جانب ضمان خصوصية المريض.

وبين د.الجمل أنه وبعد عمليات التطوير والتوسعة أصبح بالإمكان اجراء من (5_8) حالات أسبوعيا مما قلل من فترة انتظار المرضى، وإعطاء فرصة للمريض للإفاقة في القسم لعدة ساعات مع ضمان الخصوصية.

وذكر أن المريض يتلقى جلستين أسبوعيا، لافتا الى أن المريض الواحد يحتاج من (6_12) جلسة.

ويتزامن تطوير هذه الخدمة وتأهيل القسم وفق قوله، مع افتتاح برنامج بورد الطب النفسي داخل المستشفى واعتماده كمستشفى تعليمي الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على زيادة الحالات داخل الأقسام وتنوع خدمات المستشفى والاستفادة من كل الوسائل العلاجية على أكمل وجه.

ويعرف د. الجمل العلاج بجلسات الاختلاج الكهربائي “الصدمات الكهربائية” أنها تحفيز كهربائي بسيط للخلايا الدماغية بإعطاء المريض نبضات كهربائية بسيطة من خلال موصلات بجرعات

لا تتجاوز ال(150_ 500) مل أمبير للجلسة، بحيث يتم هذا الإجراء تحت التخدير الكلى للمرضى ذوى الحالات النفسية الحادة التي لا تستجيب للعلاج الدوائي.

ويؤكد. الجمل أن هذا الإجراء آمن بشكل عام على المرضى وأكثر أمنا من بعض الأدوية والعقاقير التي تستخدم لعلاج الأمراض النفسية، لافتا الى أن هذه الخدمة تقدم للحالات من خارج مستشفى الطب النفسي أيضا، والتي يتم تحويلها من القطاع الخاص.