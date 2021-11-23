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الصحة تعزز خدمات الصحة النفسية للمرضى في مجمع الشفاء الطبي

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:06

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غزة-الرأي

ناقشت الإدارة العامة للصحة النفسية أهمية تكامل الخدمات النفسية التي تقدمها وحدة الصحة النفسية بمجمع الشفاء الطبي، جاء ذلك خلال لقاء ضم مدير عام الصحة النفسية والمجتمعية د. جميل سليمان، ود. عمر البحيصي رئيس قسم الطب الارتباطي بمدير مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، ومدراء مستشفيات المجمع، ورئيس وحدة الصحة النفسية د. فتحي مكي.

وأكد د. سليمان على الجهد الذي تبذله وزارة الصحة في سبيل تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتعزيز المفاهيم الإيجابية للصحة النفسية لتكامل الخدمات النفسية مع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع المستشفيات.

من جهته، رحب د. ابو سلمية بزيارة فريق الإدارة العامة للصحة النفسية مثمنا جهودها في تعزيز برنامج الدمج، داعيا الى تكاثف الجهود المشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

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